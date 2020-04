Salario, grosso ramo si spezza e crolla in strada

Ancora un albero spezzato a Roma. Dopo l'episodio di lunedì a Garbatella, questa volta un ramo è crollato nella zona del parco di Villa Glori, al Salario.

Sul posto le pattuglie del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale che sono intervenute in via di Sant'Elia, in prossimità di Lungotevere dell'Acqua Acetosa.

Gli agenti si sono attivati immediatamente per tagliare e rimuovere i rami in modo da liberare la strada il prima possibile, in attesa del successivo intervento di competenza del Servizio Giardini.