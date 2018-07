Ostia: cade albero sulla via del Mare, strada chiusa verso Roma

Un albero è caduto oggi, 17 luglio, sulla via del Mare all'altezza del Cineland. La strada parallela alla via Ostiense, dove è morta Elena Aubry, è stata così chiusa nel tratto verso Roma. Sul posto la Polizia Locale con il X Gruppo Mare, Servizio Giardini e i Vigili del Fuoco.

La parte di strada interessata allo stop alle auto è quella che va tra il multisala di Ostia e il semaforo di Ostia Antica. Per percorrere la strada verso Roma gli automobilisti sono così stati costretti a percorrere la via Ostiense con conseguenti cose. Traffico in aumento anche perché altri rami sono caduti in via dei Pescatori, tra via del Fosso di Dragoncello e via Pellegrino Strobel.