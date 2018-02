Torre Maura, albero di 25 metri crolla e cade su due auto in sosta

Ancora un albero caduto a Roma. Questa volta è accaduto in via dei Codirossoni, Torre Maura, oggi 6 febbraio. Intorno alle 11 circa, un grosso pino di 25 metri è crollato su due auto in sosta, una Fiat Punto e una Fiat Cinquecento. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto, allertati, gli agenti della Polizia Locale per la gestione della viabilità, mentre i Vigili del Fuoco ed il personale del Servizio Giardini si sono messi al lavoro per rimuovere l'albero.

Rabbia del Comitato Inquilini I.SV.E.UR. di Torre Maura: "L'assenza e l'indifferenza delle Istituzioni, produce l'ennesimo disagio per i cittadini. Qui c'è mancanza di manutenzione degli edifici e del verde. Ad ogni pioggia o vento ci sono danni inevitabili". Questa mattina un albero pericolante, invece, ha danneggiato la rete elettrica della Metro B causandone la sospensione.