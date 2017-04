Prati: ramo crolla su un passante, ferito 29enne

Tragedia sfiorata ieri sera a Roma. Alle 19 circa, tra via Cola di Rienzo e via Tacito, un tunisino di 29 anni è stato colpito da un grosso ramo di un albero. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per liberare l’uomo rimasto incastrato tra i rami e per liberare la strada.

Il giovane non è in pericolo di vita. Ha riportato ferite e fratture alle gambe. Soccorso è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito. Una squadra della Polizia Locale di Roma Capitale ha effettuato i rilievi e gli accertamenti del caso.



Neanche un mese fa sulla sulla via Cassia, era il 20 marzo, un pino di 20 metri è crollato su una macchina che stava transitando proprio in quel momento. Nove giorni più tardi, in zona Balduina, un grosso albero si schiantato sul giardino di un asilo nido.

