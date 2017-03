Cade albero e danneggia quattro auto: tragedia sfiorata all'Eur

Tragedia sfiorata questa mattina all'Eur dove un grosso albero è caduto danneggiando quattro auto in sosta. E' accaduto intorno alle 11:30 in via Ciro il Grande, altezza incrocio via dell'Agricoltura, nel cuore del IX Municipio, a due passi dal Palazzo della Civiltà e del Lavoro (il cosiddetto Colosseo quadrato). A cedere una grossa pianta. Nessuno è rimasto ferito, sul posto gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

FORTE VENTO IN CITTA' - Quello di via Ciro il Grande non è l'unico albero caduto a Roma e nella sua provincia dalla serata di ieri. Stesso copione in zona Muratella, dove un albero è caduto in via della Magliana (altezza rampa del Grande Raccordo Anulare), senza creare danni a cose o persone. Oltre a via di Valle Aurelia e via dell'Appia Pignatelli, chiuse questa mattina al traffico "causa disagi provocati dal maltempo", sono circa 85 gli interventi effettuati dai vigili dalle 8:00 di questa mattina alle 14:00 del primo pomeriggio (che si sommano ai 70 della notte). Come informano dal Comando di via Genova, più della metà degli interventi ha riguardato albero e pali pericolanti. Stess