Ramo si spezza e danneggia auto in sosta. La rimozione della vettura a carico del proprietario

Un ramo di un albero è caduto in via Cherso al Prenestino nella mattina di mercoledì. Dal fusto alto circa 12 metri è crollato abbattendosi su un’auto in sosta parcheggiata lungo la strada provocandone la distruzione della parte posteriore. “Episodi come questo non dovrebbero mai accadere, soprattutto in assenza di temporali e venti forti - ha commentato il proprietario dell’auto a Roma Today – al posto della macchina avrebbe potuto esserci chiunque”. Simone Marzano, tuttavia, è “vittima” anche di una beffa oltre che del danno. Vediamo perché.

Prima il crollo dell’albero, poi la rimozione dell’auto

“Ho parcheggiato l’auto intorno alle 6 e sono andato al lavoro – ha raccontato – quando sono tornato sulla strada per riprendere la macchina all’ora di pranzo non l’ho più trovata e non ho trovato nessun avviso ne segni di incidente”. Per capire cosa fosse successo prima di pensare ad un furto, ha chiesto ai commercianti di zona che su via Cherso hanno le loro attività: “Mi hanno spiegato che in mattinata (8.30) c’era stato il crollo e che un ramo si era abbattuto su un’auto nera, la mia, così i vigili avevano provveduto alla rimozione”. Il crollo dell’albero sulla Peugeot 208 ha mandato in frantumi il lunotto e distrutto parte della carrozzeria posteriore, così ridotta la macchina è stata considerata “pericolosa” pertanto da rimuovere.

Il trasporto al deposito giudiziario e il pagamento di 300 euro

“Oltre il danno anche la beffa - ha commentato Marzano - Al deposito, mio malgrado, ho scoperto che il costo per il traino è stato di 268€, divenute 298€ pagando le 24 ore di custodia”. Ma non è tutto. “Sulla mia auto erano ancora incastrati dei pezzi di legno che si sgretolavano – ha spiegato – a dimostrazione della precarietà dell’albero e nessuno, neanche nei giorni successivi, è venuto a effettuare controllo”.

"Guardiamo verso l'alto quando camminiamo lungo la strada, abbiamo paura"

La pericolosità degli alberi di via Cherso è stata più volte segnalata alle istituzioni dai residenti senza ottenere però nessun riscontro. "Lungo via Cherso camminiamo guardando verso l'alto - ha continuano Marzano - l'altezza degli alberi è imbarazzante, supera l'ottavo piano dei palazzi e abbiamo timore di nuovi crolli". Su quanto accaduto alla sua auto Marzano ha concluso: "Sto pensando di denunciare il Comune".

