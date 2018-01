Parioli: albero cade su un marciapiede vicino i cassonetti dei rifiuti

Ci sono anche i Parioli tra i nomi dei quartieri dove nella giornata di oggi si sono registrate cadute di alberi e rami in strada. E' accaduto in via Domenico Chelini, a due passi da piazza Euclide e dall'ominima stazione del treno della linea regionale Roma-Civita Castellana-Viterbo. In particolare a venire giù è stato un albero di piccole dimensioni, adagiatosi in tutta la sua lunghezza sul marciapiede adiacante ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Nessuno è rimasto ferito, né si sono registrati problemi alla normale circolazione veicolare.