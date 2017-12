Cade albero a Balduina: danneggiate quattro auto ed un lampione della luce

E' crollato in strada abbattendo prima un palo della luce e poi danneggiando quattro auto in sosta. Ancora caduta alberi nella Capitale, dopo il crollo di un pino marittimo che ha danneggiato tre auto in sosta in viale Beata Vergine del Carmelo a Mostacciano, e le centinaia di interventi per presenza di rami e alberi in carreggiata, ancora un crollo: un'altra grossa pianta è infatti venuta giù alla Balduina, danneggiando un lampione e quattro vetture parcheggiate su via Cecilio Stazio.

Albero caduto a Balduina

In particolare l'albero è caduto giù intorno alle 18: 30 di ieri 27 dicembre, tra la paura dei residenti della strada. Crollato dal marciapiede il fusto e le fronde della pianta hanno quindi danneggiato un lampione della luce e quattro auto. Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli addetti del Servizio Giardini del Comune di Roma e gli agenti del XIV Gruppo Montemario della Polizia Locale di Roma Capitale. Per consentire la rimozione della pianta si è resa necessaria la chiusura temporanea di via Cecilio Stazio sino a notte inoltrata.