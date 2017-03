La Storta, cade albero su via Cassia: ferito automobilista

Un pino marittimo di circa venti metri di altezza è caduto sulla via Cassia, all'incrocio con via Andreassi, quartiere La Storta. E' accaduto intorno alle ore 18 e 45. L'albero ha colpito un'auto in transito e il conducente, rimasto ferito, è stato portato via in ambulanza dai soccorsi del 118. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco per liberare la strada.