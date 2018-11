Eur, crolla un albero in via Australia: danneggiata un'auto

Un altro caso di albero crollato all'Eur. A farne le spese questa volta è stata un'auto, rimasta sotto il tronco sradicatosi da terra. E' successo in via Australia, nella tarda mattinata di domenica 25 novembre.

La necessaria manutenzione

"Abbiamo chiesto, in cambio della presenza della Formula E, che almeno venissero potati gli alberi nel quartiere, anche se poi dovrebbe essere una questione di ordinaria manutenzione – osserva Paolo Lampariello, presidente della onlus Ripartiamo dall'Eur – purtroppo continuano a cadere, a dimostrazione che non stavano chiedendo nulla di trascendentale. Senza la necessaria manutenzione gli alberi rischiano d'essere pericolosi– valuta il residente – Questa volta, per fortuna, non si è fatto male nessuno. Anche se un'auto è andata distrutta".

I precedenti all'Eur

Non è il primo albero crollato, nel 2018, all'interno del cosiddetto Pentagono. A maggio infatti, a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, si sono schiantati due pini. Uno è crollato davanti una scuola, fortunatamente in un'orario in cui l'istituto superiore era chiuso. L'altro invece si era sradicato in via della Tecnica, a poca distanza dall'ex Velodromo olimpico. In quella circostanza a farne le spese fu una Fiat Cinquecento, rimasta schiacciata dal peso del pino crollato.