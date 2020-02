Via Aurelia, crolla albero e colpisce auto in transito: due ragazze ferite

Paura in provincia di Roma dova, all'altezza del km 32 della via Aurelia, nella notte tra il 5 e il 6 febbraio un albero è crollato a causa del forte vento, colpendo un'auto in transito.

Due ragazze, all'interno del veicolo, sono state soccorse ed estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco di Cerveteri e poi trasportate presso l'Aurelia Hospital dal personale medico.

La notte di lavoro è continuata anche fra Bracciano, Santamaria di Galeria e Tragliatella. Numerosi gli alberi e i rami in imminente pericolo di caduta sulle varie sedi stradali.

Alle 4.30 del mattino a Castel Giuliano, un grosso pino è caduto, ha ostruito la strada e ha tranciato i cavi elettrici MT. Sono state necessarie due ore di lavoro per rimuovere l'albero, riaprire la strada e consentire il transito ad alcuni automobilisti rimasti bloccati a causa del dissesto. Una squadra di pronto intervento dell’ENEL ha ripristinato la linea elettrica danneggia.