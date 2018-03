Strage di alberi all'Appio: nuovo crollo e tre auto danneggiate

Ancora un albero crollato all'Appio Latino. Il secondo in poche ore dopo quello di piazza Re di Roma del 5 marzo. Questa volta è successo ieri sera, intorno alle 19 circa, in via Appia Nuova, all'altezza del civico 114 a pochi passi da piazzale Appio e non lontano anche un noto fast food.



Nessuno è rimasto ferito. Tre le automobili danneggiate, due le squadre dei Vigili del Fuoco sul posto per mettere in sicurezza l’area. Ieri un secondo albero, invece, è crollato nella zona di Gregorio VII distruggendo l’area giochi all’interno di un giardino pubblico. Per effettuare l'intervento è stata momentaneamente chiusa via Appia.