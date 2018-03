Paura a Re di Roma, pino crolla su auto e moto. Chiusa via Appia

Tragedia sfiorata. Un formula giornalistica abusata, ma che rende bene il senso di quanto accaduto in serata nella zona di piazza Re di Roma. Qui, per la precisione in via Appia Nuova 158, un enorme pino marittimo si è accasciato sulla strada, bloccando l'area centrale, adibita a parcheggio.

L'albero, di alto fusto, ha colpito, danneggiandole pesantemente, due auto e un motorino. Solo per fortuite coincidenze non si sono registrati feriti: in quel momento infatti la zona era piena di persone. Non lontano anche un noto fast food. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, un'autogru e l'autoscala.

Per effettuare l'intervento è stata momentaneamente chiusa Via Appia.