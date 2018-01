Tragedia sfiorata ad Ostia: albero crolla su auto, salvo il conducente

Ostia come Mostacciano: gli alberi crollano sulle auto. Dopo l'episodio avvenuto in via Leonardo Umile, all'incrocio con via Vivanti (qui la notizia), anche sul litorale un episodio simile. Un grosso ramo di un pino, intorno alle 19:45, ha ceduto per le raffiche di vento crollando su una vettura che stava procedendo su via delle Acque Rosse, verso via delle Azzorre.

L'uomo alla guida dell'auto, fortunatamente, si è fermato in tempo e il ramo ha colpito solamente la parte frontale della sua Lancia. Sul posto gli agenti del X Gruppo Mare, per gestire il traffico, e i Vigili del Fuoco di via Celli che, fino alle 21:30, hanno lavorato per tagliare l'albero e mettere in sicurezza la carreggiata.