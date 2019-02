Trastevere: grosso ramo travolge taxi e danneggia i cavi aerei, fermi i tram della linea 8

Ancora disagi causati dal forte vento a Roma. Un grosso ramo di un albero è caduto nel primo pomeriggio di sabato 23 febbraio su un taxi a piazza Mastai, altezza viale Trastevere. L'autista è rimasto fortunatamente illeso, non si registrano feriti ma la strada è stata bloccata- Sfiorato un secondo taxi riuscito a fermarsi prima che il ramo colpisse anche la sua auto. Grande paura anche tra i passanti che hanno assistito alla scena. L'albero ha inoltre danneggiato i cavi elettrici del tram e le persone a bordo del mezzo sono state fatte scendere.

Per tale motivo, come informa InfoAtac, i tram della linea 8 sono stati limitati a largo Bernardino da Feltre in direzione piazza Venezia. Attivati i bus sostitutivi.

Rami sui cavi aerei anche sui binari delle linee 3 e 19 con i tram limitati a piazza Galeno in direzione Valle Giulia - piazza Risorgimento.

Difficoltà anche per i treni delle linee regionali. In particolare è stato necessario interrompere temporaneamente la linea ferroviaria Roma-Civita Castellana-Viterbo nella tratta urbana Flaminio-Montebello per una "verifica tecnica per oggetti trasportati da forte vento sulla aerea di alimentazione".

Sulla linea Roma – Napoli, dalle 13:00 il traffico ferroviario via Formia è rallentato per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni fra Torricola e Pomezia e fra Cancello e Villa Literno. Ritardi fino a 120 minuti per i treni in viaggio.