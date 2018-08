Torraccia: albero si spezza e cade nel cortile di una scuola elementare

Pioggia e vento. Questo il mix letale che anche in questo 20 di agosto ha determinato la caduta di alberi e rami in strada in buona parte della Capitale. Non è rimasta immune la zona di Torraccia, nel IV Municipio Tiburtino, dove una grossa pianta è venuta giù su via Enrico Jovane. Piantata sulla strada che costeggia il cancello della scuola elementare Gandhi (dell'Istituto Comprensivo Paolo Rossi), le fronde dell'albero si sono abbattue sul cortile esterno dell'istituto scolastico. Nessuno è rimasto ferito.

Alberi caduti in via Lina Cavalieri

Anche a Serpentara si sono vissuti dei momenti di paura per il cedimento di due grossi pini che hanno poi invaso via Lina Cavalieri. Anche in questo caso non si sono registrati feriti o danni a cose e mezzi.