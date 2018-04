Tor Marancia: albero crolla in strada: danni ad auto in sosta, distrutta campana del vetro

Ancora un albero caduto a Roma. Questa volta a Tor Marancia, in via di Santa Petronilla. E' successo intorno alle 4:30 del mattino di oggi 24 aprile quando i residenti di zona hanno sentito un gran boato nel quartiere. L'albero, crollando, ha distrutto una campana per il contenitore del vetro e danneggiato una Fiat Punto in sosta.

Sul posto il Servizio Giardini, Ama e la Polizia Locale. Per permettere la rimozione dell'albero la strada è stata temporaneamente chiusa con la parziale deviazione dell'autobus 716. Intorno alle 8 la situazione è tornata alla normalità. Nessuno è rimasto ferito.