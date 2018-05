Cade albero sulla via Tiburtina: senso unico alternato e traffico bloccato

Dall'allagamento a Ponte Lucano di ieri pomeriggio all'albero caduto stamattina sulla via Tiburtina. Ancora disagi per gli automobilisti di Tivoli alle prese con le conseguenze del maltempo. Dopo la chiusura della via Maremmana Inferiore, nella zona di Villa Adriana, oggi è stato necessario attuare un senso unico alternato sulla Strada Statale Tiburtina poco prima dell'ingresso del centro abitato del Comune della provincia nord est romana.

Albero caduto sulla via Tiburtina

In particolare l'albero ad alto fusto è caduto sulla via Tiburtina trascinando i rami di altre piante che si trovavano vicine. Il cedimento poco prima della cosiddetta Curva dei Regressi, zona Colli Santo Stefano. Occupata una delle due corsie sul posto per rimuovere l'albero sono intervenuti i vigili del fuoco della caserma di Villa Adriana.

Traffico a Tivoli sulla Tiburtina

Caduto intorno alle 9:30, come informa il Comune di Tivoli, si è reso necessario attuare un senso unico alternato tra Villa Adriana e Tivoli. Sul posto presenti gli agenti della polizia locale di Tivoli per regolare la viabilità. Rimosso l'albero dalla carreggiata dai pompieri, sul posto sono poi intervenuti gli operatori del Servizio Giardini del Comune della Città dell'Arte. Pesanti le ripercussioni al traffico sia in entrata che in uscita dal Tivoli.