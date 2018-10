Via Tiburtina: alberi pericolanti e rami sulla carreggiata, strada chiusa

Alberi pericolati, rami sulla carreggiata e parte di via Tiburtina chiusa. Traffico in tilt per gli automobilisti che si trovano a circolare nella zona del Verano dove già in passato erano accaduti episodi simili con rami e alberi caduti. Sul posto, dalle 4 del mattino di oggi 12 ottobre, i Vigili del Fuoco.

Per permettere le operazioni la Polizia Locale ha chiuso via Tiburtina all'altezza di piazzale Valerio Massimo. Accertamenti tecnici anche n direzione del Raccordo Anulare per la caduta di un pino posto sullo spartitraffico rialzato.

Chiusa quindi la corsia preferenziale da Portonaccio a piazzale Valerio Massimo. La carreggiata di via Tiburtina in direzione fuori Roma è chiusa all'altezza di piazzale Valerio Massimo ed il traffico privato e dei mezzi pubblici è deviato su viale e piazzale delle Provincie. La strada è stata di nuovo aperta alle 11.

1/2 #traffico #Roma: Via Tiburtina, altezza p.le Valerio Massimo, strada chiusa al traffico causa presenza di alberi sulla carreggiata e accertamenti tecnici in direzione G.R.A. Caduta di un pino posto sullo spartitraffico rialzato. La caduta interessa la corsia preferenziale. — PoliziaRomaCapitale (@PLRomaCapitale) 12 ottobre 2018