Albero cade nei giardini dopo aver spezzato palo della luce: chiusa via Volturno

Si è spezzato, poi ha colpito un palo della luce cadendo infine nei giardini in quel momento aperti al pubblico. Tragedia sfiorata nella tarda mattinata di oggi 9 maggio in via Volturno a Castro Pretorio. Il cedimento della pianta all'interno del parchetto di piazza delle Finanze, dove al momento del crollo non era presente nessuno.

Albero caduto nei giardini di via Volturno

Caduto nel parco, a creare apprensione è stato un palo della luce, spezzatosi in parte e rimasto pericolosamente inclinato sopra la vicina via Volturno. Allertati i soccorritori sul posto per la rimozione dell'albero sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma, presenti anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale ed i carabinieri della Stazione Roma Macao.

Chiusa via Volturno

Al fine di mettere in sicurezza il palo della luce, si è resa necessaria la momentanea chiusura di via Volturno in entrambe le direzioni di marcia. Deviate le linee bus Atac 16-38-66-92-223-360-492, con i mezzi pubblici deviati in piazza Indipendenza e via Goito e la linea 90 deviata su via Castro Pretorio, direzione Porta Pia.

Albero caduto all'Eur

Nel tardo pomeriggio di ieri un altro albero era caduto nella sua interezza sulle strisce pedonali di viale Africa all'Eur. Stamattina un altro cedimento, sulla via Tiburtina, nel territorio di Tivoli.