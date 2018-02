Albero di trenta metri cade in strada e distrugge quattro auto

Da Torre Maura a Guidonia, cambia il Comune ma non cambia lo scenario. Dopo il crollo di un albero avvenuto questa mattina in via dei Codirossini, anche nella Città dell'Aria si è presentato uno scenario simile con una pianta ad alto fusto caduta sulla strada. E' accaduto intorno alle 15:00 di oggi 6 febbraio in via Carlo Todini, a Setteville di Guidonia.

Albero caduto a Setteville

In particolare i vigili del fuoco del Comando di Roma sono intervenuti per un pino marittimo alto circa 30 metri caduto sulla strada. Sul posto una squadra di pompieri con l'ausilio di una autogru. L'albero si è abbattuto su quattro vetture parcheggiate (una Fiat 500, una Alfa Romeo 159, una Opel Agila ed una Toyota Yaris) danneggiandole. Nessuno è rimasto ferito.