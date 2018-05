Cade albero sulla Salaria, traffico bloccato

Traffico provvisoriamente bloccato sulla SS4 via Salaria a causa di un albero caduto sulla carreggiata al chilometro 21,900. Lo rende noto Anas. Il cedimento con traffico deviato temporaneamente su una sola corsia, nel territorio di Fonte di Papa, poco distante dall'area di Monterotondo Scalo, provincia nord della Capitale. La pianta, caduta da una proprietà privata, non ha causato danni a persone o cose. Sul posto personale Anas e soccorritori per ripristinare la normale viabilità.