Prati: albero crolla in strada, danneggiate tre auto

Ancora un albero crollato a Roma. Ancora un episodio a Prati. L'ultimo, in ordine di tempo, all'alba di giovedì 28 dicembre. Alle 5:30 del mattino in via dei Gracchi all'altezza con via Fabio Massimo. L'albero crollato ha colpito tre auto, una Punto, una Yaris e una Bmw. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto I gruppo Prati. Non è la prima volta che il quartiere sia scenario di simili eventi.

A inizio mese un albero di grosse dimensioni è caduto in via Marcantonio Colonna 52. L'albero, è crollato sull'asfalto, ha colpito una Smart parcheggiata danneggiandola e sfiorato l'autobus 913 che passava lì. La vettura Atac ha riportato solo pochi graffi.