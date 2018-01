A Prati crollano alberi: due pini caduti in piazza della Libertà

Ennesimo albero caduto in Prati. Dopo le alberature crollate il 28 dicembre, il nuovo anno si è aperto con il crollo di due pini marittimi di 25 metri. Il crollo è avvenuto in via Cola di Rienzo, in piazza della Libertà. I due grossi pini hanno travolto un terzo albero, crollato anch'esso.

Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia Locale di Roma Capitale. Rimossi dai pompieri gli alberi. La caduta dei pini ha coinvolto anche il semaforo intelligente installato di recente dalla giunta Raggi.

Si tratta dell'ennesimo albero accasciato al suo a Prati. A settembre un pino crollò su un taxi, ferendo il conducente. A inizio dicembre in via Marcantonio Colonna un altro crollo, con una Smart danneggiata e una tragedia sfiorata, visto che a pochi metri c'era un bus della lina 913. Il 29 dicembre, in via dei Gracchi, altra caduta.