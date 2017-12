Prati, crolla albero in strada e sfiora autobus 913

Tragedia sfiorata oggi 11 dicembre in zona Prati. Un albero di grosse dimensioni è caduto in via Marcantonio Colonna 52. L'albero, è crollato sull'asfalto, ha colpito una Smart parcheggiata danneggiandola e sfiorato l'autobus 913 che passava lì. La vettura Atac ha riportato solo pochi graffi.

L'espisodio è avvenuto intorno alle11:30 circa. Sul posto il I Gruppo Prati della Polizia Locale, i Carabinieri e il Servizio Giardini di Roma Capitale. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. In zona piazza Bologna, invece, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un albero pericolante sul marciade in viale XXI Aprile.