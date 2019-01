Piazza Cola di Rienzo: albero crolla in strada e sfiora auto in transito

Un albero è crollato in strada oggi 10 gennaio in piazza Cola di Rienzo, a Roma, nel cuore del quartiere Prati. L'albero, caduto per motivi ancora da appurare, ha trascinato con sè anche alcuni cavi delle luci installate per le feste natalizie, sfiorando alcune auto in transito. Nessuno è rimasto fortunatamente ferito. Sul posto i Vigili del Fuoco per la rimozione del tronco e la Polizia Locale di Roma Capitale per la gestione della viabilità.