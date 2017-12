Alberi caduti: feriti due pedoni ai Parioli, 130 gli interventi a Roma e provincia

Continua la strage di alberi a Roma. La giornata di ieri, che ha fatto registrare diverse segnalazioni in molte zona delle Capitale, si è conclusa con il ferimento di due pedoni. Intorno alle 22 circa un albero è caduto in via degli Scialoja, nel II Municipio del quartiere Parioli.

Ferite due persone che in quel momento si trovavano ad attraversare la strada. I due sono stati trasportati immediatamente in due nosocomi differenti: una al Fatebenefratelli e l’altra al Santo Spirito. Sul posto Polizia Locale, Vigili del Fuoco e Servizio Giardini di Roma.

In tutta la giornata di lunedì 11 dicembre sono stati 130 gli interventi effettuati dai pompieri. Tra i quartieri più coinvolti per il forte vento Ostia, Nomentano, Eur, Casilino e Tiburtina. In provincia disagi anche a Cerveteri e Fiumicino.