Ostia: albero crolla sulle auto in sosta, distrutte sei vetture

Continua la morìa di alberi a Roma. Questa volta lo scenario è quello di Ostia dove un grosso pino è caduto sulla auto in sosta in viale dei Promontori, all'altezza del civico 281. La strada, quella di una residenziale, è una via chiusa e spesso utilizzata da chi vive lì per parcheggiare le proprie auto.

L'albero, infatti, è caduto distruggendo sei auto, mentre i rami ne hanno danneggiate altrettante. Sul posto, allertati dai residenti, gli agenti della Polizia Locale del X Gruppo Mare ed il Servizio Giardini di Roma Capitale a lavoro per mettere in sicurezza viale dei Promontori. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per controllare un'auto Gpl colpita dall'albero. Tanti i cittadini in strada a documentare il fatto come l'imprenditore di Ostia Dario Mancini.