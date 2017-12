Mostacciano: albero cade in strada e danneggia tre auto in sosta

Paura stamattina a Mostacciano dove un grosso albero è caduto danneggiando tre auto in sosta. Siamo in viale Beata Vergine del Carmelo dove recentemente (lo scorso 30 novembre) una altra pianta aveva ceduto colpendo due automobili parcheggiate. Stamattina stesso copione, con un alto pino marittimo che si è adagiato sul cofano delle auto in sosta colpendo sia quella che si trovava sotto l'albero che un'altra macchina che si trovava sulla carreggiata opposta, con il fusto rimasto letteralmente sospeso sopra la via tra le due macchine danneggiate.

Albero caduto a Mostacciano

Tre le vetture danneggiate, una Smart, una Mini Cooper ed una terza auto. A parte la paura nessuno è rimasto ferito. Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale che hanno chiuso il tratto di viale Beata Vergine del Carmelo dove si è registrato il crollo. Deviate su via Vivanti e via Umile le corse dei bus della linea 777.

Pericolo caduta alberi a Mostacciano

Il crollo dell'albero a Mostacciano riaccende i fari sulla pericolosità delle piante che si trovano su viale Beata Vergine del Carmelo. Una strada a rischio, con le alberature ad alto fusto già monitorate proprio per tale pericolo. In occasione del precedente crollo dello scorso fine novembre l'assessore all'Ambiente del Municipio IX aveva riferito che quel pino non era ancora stato censito.