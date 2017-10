Albero crolla su un'auto in sosta: traffico in tilt e bus deviati

Ancora un albero caduto a Roma. Questa volta è successo nella zona tra Montesacro e Talenti. Oggi 2 ottobre, intorno alle 9 del mattino circa, un albero è crollato su un'auto in sosta tra via Nomentana e via Ettore Romagnoli. Nessuno è rimasto ferito mentre la vettura è rimasta gravemente danneggiata.

Traffico in tilt a Montesacro e Talenti

Sul posto, allertati, i Vigili del Fuoco per tagliare e rimuovere il tronco e la Polizia Locale di Roma Capitale, con gli Gruppo Nomentano a gestire il traffico.

Viabilità in tilt verso Casale di San Basilio e in direzione Corso Sempione. Atac ha comunicato la deviazione dei bus delle linee 60, 66, 343, linea350 e tutte le corse di bus Cotral all'altezza di via dei Romagnoli che, quindi, percorrono via Ugo Ojetti e via Graft da dove riprendono il loro normale percorso.