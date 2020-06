Paura a Casal Bertone: crolla albero nell'area del mercato. Danneggiate due auto

Tanta paura ma per fortuna nessun ferito in seguito al crollo di un albero avvenuto intorno alle 14:30 di giovedì 4 giugno nell'area del mercato all'aperto di Casal Bertone. A cedere una grossa pianta, venuta già dietro i cioschi commerciali che si trovano in Cucchiari, altezza via Cesare Ricotti. Danneggiate due auto, una Smart ed una Toyota Corolla.

Sul posto per accertare l'accaduto gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale.

Il crollo ha trovato il commento del Comitato di Quartiere Casal Bertone: "È urgente potatura e messa in sicurezza di tutte le alberature del quartiere. Da anni chiediamo l'ordinaria manutenzione e cura del verde ma dall'amministrazione solo parole e zero fatti. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma poteva essere una tragedia".