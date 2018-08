Grosso ramo si spezza e cade sul lungotevere: traffico in tilt

Un grosso ramo si è spezzato ed è caduto sul lungotevere Tor di Nona. Il cedimento nel pomeriggio di lunedì 20 agosto in seguito alle piogge ed alle forti sferzate di vento che si sono abbattute sulla Capitale e sui Comuni della provincia di Roma. In particolare il ramo è caduto poco distante dalla Corte di Cassazione (il cosiddetto 'Palazzaccio'), invadendo una delle corsie della strada. Da quanto si apprende non ci sarebbero ferito né danni ad auto o altro. Inevitabili i disagi alla normale circolazione stradale. Come informa LuceVerde per la "Presenza di alberi sulla carreggiata", fra Piazza Pasquale Paoli e Ponte Umberto I traffico rallentato causa presenza di alberi sulla carreggiata in direzione Ara Pacis.

Ramo caduto lungotevere

Intervento dei vigili del fuoco

Come informano dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma i pompieri hanno effettiato circa 40 intervento con altrettanti in coda per alberi e rami pericolanti.

Alberi caduti a Roma 20 agosto 2018

Copioni simili anche in altre zone dell'Urbe. Sulla via Nomentana (zona Sant'Alessandro) sulla via Salaria, sulla Cassia bis, in via Comano (al Nuovo Salario), via Ettore Petrolini ed in tutta l'area nord est della Capitale (qui gli aggiornamenti in tempo reale). Disagi anche in provincia, con la pioggia ed il vento che hanno creato problemi dalla zona di Castel Madama a quella di Mentana, passando per Tivoli, Guidonia Montecelio e Fonte Nuova.