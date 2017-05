Gianicolense, albero cade su auto in transito: due feriti lievi

Danni da temporale anche sulla Gianicolense, all'altezza di Ponte Bianco. Un albero è finito spezzato dalla furia del nubifragio. Il grosso ramo è finito su un furgoncino in transito, andando ad intralciare la linea aerea del tram 8.

Il fatto alle 11. Dalle informazioni due persone sarebbero rimaste contuse e trasportate all'ospedale San Camillo in ambulanza. Le loro condizioni per fortuna però non sono gravi.

Atac è stata costretta a limitare, fino alle 12.30, la circolazione dell' "ottovolante" a Piazzale Flavio Biondo. Attivato un servizio sostitutivo di bus fra Piazzale Biondo e Casaletto.

foto Lorenzo Marinone