Albero crolla sulla strada e trancia cavi del telefono

Ancora un albero caduto. Questa volta a Gallicano nel Lazio dove, alle 11:30, i Vigili del Fuoco del comando di Roma si sono recati sul posto per il crollo di una quercia. L'albero, cadendo, ha tranciato i cavi della linea telefonica.

Sul posto una squadra dei pompieri e l'autogru. Nella caduta l'albero occupava le due carreggiate della Strada Provinciale 51A Km12 Maremmana Seconda. Non ci sono auto coinvolte. Per effettuare l'intervento è stata momentaneamente chiusa la Strada Provinciale nei due sensi di marcia fino al termine dell'intervento. Chiusa nei due sensi di marcia via Colle del Pero per permettere i soccorsi.