Eur, cade albero davanti Mc Donald's: ferita una mamma con il figlio

1 / 4

continua →

Paura questo pomeriggio all'Eur, in zona Tre Fontane. Un albero, intorno alle 16:30, a causa del forte vento è caduto davanti al Mc Donald's, in via della Tre Fontane, angolo con via Santo Domingo. Feriti, nell'episodio, una mamma e il figlio piccolo. Il minorenne, illeso, si è spaventato e rimasto sotto choc.

La donna, invece, è rimasta ferita e soccorsa dal personale del 118 accorso. La donna è stata portata in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio. Sul luogo dell'incidente anche i Vigili del Fuoco e agli agenti della Polizia Locale. Sul posto Dario D'Innocenti, presidente del IX municipio, il vice presidente Roberto De Novellis e Marco Antonini, assessore all'Ambiente.

Il forte vento, oggi, ha causato anche il crollo di un albero in via Boccea al chilometro 10 e uno scoperchiamento al Parco della Madonnetta che ha generato il danneggiamento di una tensostruttura che ospita un campo da basket in disuso.

CLICCA CONTINUA PER LE FOTO

1 / 4

continua →

Gallery