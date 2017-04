Corso Trieste: albero crolla su auto parcheggiate

Paura in zona Salario per un albero alto fusto crollato all'altezza del civico 37 di Corso Trieste, all'incrocio con via Dalmazia. Nella caduta del pino marittimo sono rimeste coinvolte alcune auto parcheggiate. Nessuno è rimasto ferito, solo tanta paura tra i residenti.

Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco per rimuovere l'albero e la Polizia Locale di Roma Capitale del II Gruppo Parioli per dirigere il traffico congestionato in zona. Strada chiusa temporaneamente tra via Nomentana e piazza Istria.