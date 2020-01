Corso Trieste: albero si spezza e colpisce vettura in transito, ferita automobilista

Un albero si è spezzato ed è crollato in strada colpendo un'auto in transito. E’ accaduto a corso Trieste, a farne le spese una automobilista di 51 anni alla guida di una Opel Mokka, rimasta lievemente ferita. Il crollo è avvenuto intorno alle 17:30 del 13 gennaio all’altezza di via Corsica.

Crollata in strada una parte dell’albero che si è spezzato, nel cuore del Quartiere Trieste sono quindi intervenuti gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno chiuso per consentire i rilievi scientifici un tratto di corso Trieste, in direzione piazza Istria. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Lievemente ferita, la automobilista è stata quindi trasportata dall’ambulanza del 118 al Policlinico Umberto I in codice azzurro (nuovo Triage adottato in via sperimentale in alcuni nosocomi del Lazio equivalente al vecchio codice verde).

Inevitabili i risentimenti alla normale circolazione stradale. Deviate su altri percorsi anche le linee bus 38/80/88 e 89.