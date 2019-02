Albero cade davanti al liceo e distrugge tre auto, tragedia sfiorata a corso Trieste

È crollato in strada alle 11:30 di sabato mattina davanti al liceo Giulio Cesare affolatto di studenti a lezione, e solamente per una fortunata casualità non ha provocato dei feriti. Sicuramente saranno poco felici i proprietari delle tre auto danneggiate dall'albero caduto. A venire giù nella trafficata corso Trieste una pianta ad alto fusto, caduta all'altezza di via Trau, nel cuore del Quartiere Trieste.

Il cedimento sabato 9 febbraio (altezza civico 62), da uno degli spartitraffico centrali della via. Tre le vetture danneggiate dall'albero caduto. La pianta, un pino marittimo, dopo essere caduta ed aver occupato tutta la sede stradale in direzione piazza Annibaliano, è finita nel cortile interno dell'istituto superiore del II Municipio, già interdetto agli studenti a causa di lavori in corso. Danneggiato anche un tratto della condotta idrica dell'Acea.

Terminate le lezioni degli studenti del liceo alle 12:00, i ragazzi sono stati fatti uscire dall'uscita secondaria di via Malta.

Fra i primi ad intervenire i carabinieri della Compagnia Roma Parioli, che si sono visti la pianta cadere davanti mentre transitavano su corso Trieste. Poi la richiesta di intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale di Roma Capitale.

Sul posto sono pertanto intervenuti i pompieri del Comando di Roma con una squadra ed una autogru. Nessuno è rimasto ferito.

Per consentire l'intervento di rimozione dell'albero il tratto di corso Trieste interessato dal crollo è stato momentaneamente chiuso al traffico dagli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale. Inevitabili i risentimenti alla normale circolazione con traffico rallentato dall'altezza di piazza Trasimeno.