Frana un costone, albero crolla e occupa parte della carreggiata

I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Claudia presso il comune di Bracciano, dopo le 22 del 17 novembre, per la caduta di un albero. Probabilmente a causa delle copiose piogge verificatesi in questi giorni, una parte del costone adiacente la strada, ha ceduto, facendo cadere un grosso albero di castagno che ha ostruito parte della carreggiata.

I vigili del fuoco e i volontari della protezione civile hanno rimosso l’albero e messo in sicurezza l’area. Sul posto anche i carabinieri che hanno provveduto alla viabilità e i responsabili della polizia locale e dell'ufficio tecnico del comune di Bracciano che hanno delimitato parte della carreggiata, in attesa di lavori di consolidamento e ripristino delle condizioni di sicurezza, necessarie alla riapertura della parte della strada interessata.