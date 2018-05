Viale delle Milizie: albero crolla su autobus N1 in marcia, vetro del conducente infranto

Un albero è crollato sull'autobus Atac N1 in viale delle Milizie. E' successo intorno alle 3:30 di oggi 13 maggio. Il fusto di 12 metri è caduto, per cause da accertare, sulla vettura che, uscita dalla rimessa di Tor Vergata, transitava in zona Prati. Sul posto i Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118.

Conducente e passeggeri soccorsi

Il crollo ha infranto il vetro anteriore del bus, proprio sul lato del conducente. I soccorsi hanno trasportato il dipendente Atac ed i passeggeri in ospedale fortunatamente nessuno ha riportato ferite gravi. Il traffico, per permettere la rimozione dell'albero, è stato temporaneamente sospeso.

Alberi crollati senza vento

Sabato altri due casi di alberi crollati, nonostante a Roma non ci fosse vento forte. Il primo in viale dell'Università. Il tronco ha danneggiato un'auto in sosta e bloccato la circolazione stradale. Il secondo alle 18 quando, in via Adolfo Gregoretti all'altezza della stazione Stella Polare, un grosso albero è caduto sui binari della Roma-Lido. La tratta che collega Ostia a Roma in entrambe le direzioni, per circa un'ora, è rimasta sospesa.