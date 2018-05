Villa Adriana di Tivoli: albero cade e distrugge auto in sosta

Paura a Villa Adriana di Tivoli dove un grosso albero è caduto distruggendo un'auto in sosta. Il crollo alle prime luci di questa mattina in via Lago di Garda. Crollato in tutta la sua interezza il pino è precipitato sul tetto di una Peugeot con le fronde terminate in un giardino condominiale adiacente. A parte l'apprensione nessuno è rimasto ferito.

Albero cade su auto a Villa Adriana di Tivoli

Come informano dal Comune di Tivoli il pino crollato, favorito dalle piogge e dal maltempo che si è abbattuto in questi ultimi giorni anche nell'area della provincia nord est della Capitale, era stato segnalato per delle criticità insieme ad una seconda pianta che si trova vicina a quella venuta giù. Lo scorso 9 maggio l'Ufficio Giardini del Comune avevano incaricato una ditta per la messa in sicurezza della pianta, posticipata per consentire la stessa operazione in altre zone della Superba.

Albero messo in sicurezza

Sul posto per la rimozione dell'albero sono intervenuti i vigili del fuoco della caserma di Villa Adriana. Sul posto anche la ditta incaricata di mettere in sicurezza il secondo pino segnalato dall'Ufficio Giardini. In via Lago di Garda presenti anche gli agenti della polizia municipale di Tivoli.