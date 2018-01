Albero di venti metri crolla su un'auto e finisce nel giardino di un'abitazione

Tragedia sfiorata ad Anzio dove un albero ad alto fusto è caduto su un'auto in sosta per poi finire dentro il giardino di una abitazione privata. E' accaduto all'altezza del civico 1 di via delle Margherite. Qui, intorno alle 9:30 di oggi 17 gennaio, è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma per una pianta caduta sulla sede stradale.

Albero caduto ad Anzio

Sul posto è intervenuta una squadra dei pompieri con l'ausilio di una autogru ed una autoscala. Nella caduta l'albero, un pino marittimo alto circa 20 metri, dopo aver danneggiato una vettura in sosta è poi finito dentro una casa privata adiacente. Nessuno è rimasto ferito. Per consentire i soccorsi via delle Margherite è stata temporaneamente chiusa al traffico veicolare e pedonale sino al termine dell'intervento.

Alberi caduti a Roma

A favorire il crollo dell'albero il forte vento che da questa mattina sta sferzando non solo i Comuni della costa laziale ma anche la Capitale. Ad Acilia un altro albero è infatti caduto su un'auto in transito costringendo il conducente della vettura alle cure dell'ospedale (codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia). E' successo intorno alle 12:00 in via Giulio Verne, altezza incrocio fra via Gianbattista Conti e via di Saponara 183.

Alberi caduti a Dragona e Prati

Problemi anche a Dragona dove un albero è caduto in viale Charles Lenormant in un parcheggio. Episodio simile a Prati, dove un grosso ramo si è spezzato per il forte vento cadendo su una vettura in sosta in via Angelo Broferio. A parte il danno all'automobile, nessuno è rimasto ferito.

Rami caduti sulla Roma Lido

Altri rami sono inoltre crollati sui binari della Roma-Lido sempre ad Acilia, così come nella zona di Casal Bernocchi e Magliana. Sul posto gli agenti del X Gruppo Mare ed i Vigili del Fuoco.