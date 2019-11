Maltempo, albero cade su un'auto ad Albano: ferito un ragazzo di 22 anni

Un ragazzo è rimasto gravemente ferito ad Albano, schiacciato mentre era a bordo della sua auto da un albero caduto per il forte vento. E' accaduto ieri sera intorno alle 22. Il giovane, 23 anni, transitava in via del Miralago quando l'albero è precipitato sul veicolo in corsa.

Per estrarre il conducente sono intervenuti i vigili del fuoco di Marino e di Nemi. E' stato subito trasportato in codice rosso all'ospedale dei Castelli, con vari traumi e ferite. Per rimuovere il grosso albero è stato necessario l'arrivo di una autogru e dell'autoscala dei pompieri di Roma.

Tanti gli alberi caduti nelle ultime 24 ore in tutta la città. In piazza Ragusa, al Tuscolano, sul lungotevere della Vittoria e in via di Donna Olimpia tronchi e rami hanno colpito le auto parcheggiate provocando danni pesanti ai mezzi, per fortuna senza causare feriti. Circa 200 gli interventi dei vigili del fuoco sul territorio, dal Centro storico al litorale, sia per la rimozione delle alberature che per interventi su strade e sottopassi allagati.