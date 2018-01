Acilia: albero crolla su auto in transito, conducente grave in ospedale

Tragedia sfiorata ad Acilia dove un grosso ramo di un albero è crollato su una Ford Focus in transito. Ferito il conducente, un uomo di 53 anni, che è stato portato all'ospedale Grassi di Ostia in codice rosso. E' successo intorno alle 12 davanti l'istituto Giulio Verne, all'incrocio tra via Gianbattista Conti e via di Saponara 183.

Sul posto gli agenti del X Gruppo Mare che ed i Vigili del Fuoco già all'opera anche sulla Roma-Lido per i tre rami crollati sui binari proprio ad Acilia, ma anche a Casal Bernocchi e Magliana.

Per permettere i soccorsi e la rimozione del ramo le linee 03-065 e 08 (Roma Tpl), in entrambe le direzioni, da via Monti San Paolo deviano in via di Acilia, via Prato Cornelio e via di Macchia Palocco. Problemi anche a Dragona dove un albero è caduto in viale Charles Lenormant in un parcheggio. Pochi giorni fa un episodio simile ad Ostia.