Paura a Guidonia: albero si spezza e cade vicino la fermata del bus

Un grosso ramo caduto a due passi dalla fermata del bus che solo per una fortunata casualità non ha ferito nessuno né colpito auto in transito. Paura nel pomeriggio di giovedì 30 agosto a Guidonia, Comune della provincia nord est della Capitale, quando un pino si è spezzato precipitando in strada. Il crollo in viale Leonardo Da Vinci, in pieno centro, strada che collega l'aeroporto militare Alfredo Barbieri alla parte alta del Comune della Città dell'Aria. A postare la foto sul proprio profilo facebook Emanuele Di Silvio, consigliere Pd a Palazzo Matteotti: "Sfiorata un'altra tragedia. Continuano a cadere alberi. A Guidonia è vera e propria emergenza".

Albero caduto in una giornata di sole

Duro il commento di Emanuele Di Silvio, consigliere Pd a Palazzo Matteotti: "Solo a Marzo sono caduti due alberi che hanno ferito altrettante persone. Mi chiedo - spiega a RomaToday - come sia possibile che a distanza di 50 metri e in una giornata di sole come oggi, si sia potuto spezzare un altro albero. Mi risulta che l’amministrazione 5 stelle all’indomani del dramma di 5 mesi fa abbia incaricato un agronomo di periziare gli alberi. Lo ha fatto anche su quello che si è spezzato oggi? E se non lo ha fatto perché?"

Albero caduto in Pineta Comunale

Copione simile,come indicato dallo stesso Di Silvio, ma in quel caso più tragico, si era manifestato a poche decine di metri da viale Leonardo Da Vinci lo scorso 23 marzo. In quel caso a crollare fu sempre un grosso pino, ma a differenza di oggi, precipitò nella vicina Pineta Comunale di viale Roma ferendo gravemente una donna di 41 anni, investita dalla pianta mentre era seduta su una panchina dell'area verde del Comune della Città dell'Aria. Assieme a lei c'era un ragazzo disabile di 20 anni, rimasto lievemente ferite dopo essere stato colpito dalla fronde dell'albero.