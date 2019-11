Maltempo a Roma: strage di alberi in città, strade interrotte e auto danneggiate

Precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale con fenomeni accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento". Questo l'avviso di condizioni metereologiche emesso per la giornata di martedì 5 novembre. Piogge e folate di vento che non hanno tardato a manifestarsi già dal corso della nottata. Ma se sul fronte allagamenti non si sono registrati i disagi ed i problemi dello scorso weekend, con auto e bus bloccati dall'acqua alta in strada, sul fronte delle alberature continua la strage di piante, che non ha risparmiato nessun quadrante dell'Urbe.

Sono infatti decine gli interventi di vigili del fuoco e Polizia Locale di Roma Capitale con conseguenti chiusure temporanee di strade, viali, piazze e giardini pubblici. Come nel caso del Villaggio Breda, nel VI Municipio, dove una pianta ha ceduto distruggendo uno dei giochi presenti in piazza Erasmo Piaggio, una possibile tragedia in un'area molto frequentata soprattutto dai tanti studenti che frequentano la piazzetta del quartiere della periferia est della Capitale. "Grazie al cielo nessuno risulta ferito, potevamo parlare di tragedia", commenta un cittadino.

Sempre nel Municipio delle Torri un ramo si è staccato da un albero cadendo nel parcheggio dei mezzi pubblici di Grotte Celoni, distante poche decine di metri dal Villaggio Breda. Anche qui tanta apprensione ma per fortuna nessun ferito.

Dalle Torri al Tiburtino cambia il quadrante ma non cambia lo scenario, anche qui, in via di Tor Cervara, altezza via della Cervelletta sono infatti caduti degli alberi in carreggiata creando delle difficoltà alla normale circolazione.

Particolarmente colpito anche il quadrante occidentale della Capitale dove altri alberi e rami hanno ceduto in strada con conseguenti chiusure e deviazioni temporanee del traffico. Piante in strada sono infatti segnalate da LuceVerde al Portunense, in via Leonardo Greppi (altezza via Ermenegildo Francesconi), in via della Magliana, con l'attuazione di un senso unico alternato all'altezza di via Caprese, ed in zona Monte dell'Ara - Valle Santa, dove sono caduti alberi in strada su via di Boccea (altezza via Carezzano).

A farne le spese anche le auto in sosta, come in via Mattia Battistini, dove due grossi alberi si sono spezzati danneggiando le vetture che si trovavano sulle loro traiettorie: "La Raggi comprenda che fare il Sindaco di una grande città non fa per lei, se basta un po' di vento per rischiare ogni volta di ammazzare la gente - denuncia al riguardo Marco Visconti, delegato all'Ambiente di Roma Fdi - . Il mio plauso va agli Agenti del Quattordicesimo Gruppo di Polizia Municipale per la solerzia dell'intervento, nonostante siano ormai costretti ad operare rincorrendo pericoli, messi lì come trappole da una vergognosa incapacità di gestione del territorio da parte dell'Amministrazione a 5 stelle".

Strage di alberature che non ha risparmiato Roma sud, come a via del Quadraro, nell'ominimo quartiere, dove per la presenza di alberi in carreggiata fra via Selinunte e via Appia Nuova è stato necessario chiudere il tratto di strada all'altezza del Ponte della Ferrovia.

Sempre a Roma sud alberi e rami sono caduti sulla via Cristoforo Colombo, altezza piazza Elio Rufino, in zona Tor Marancia ed in via di Acqua Acetosa Ostiense, con rallentamenti per presenza di rami in carreggiata fra via Laurentina e via Camus (zona Fonte Ostiense).

Crolli di alberi e rami che non hanno risparmiato i quartieri del Centro, come nel caso di via Achille Papa e viale Carso (Quartiere Prati Vittoria). Disagi si sono verificati anche in viale Furio Camillo, fra via Appia Nuova e via Eurialo, con la chiusura temporanea della strada all'altezza del civico 16

Infine Roma nord, dove è stato stato necessario chiudere via di Grottarossa, fra via della Crescenza e via Germana Stefanini, ed infine sulla Tangenziale Est, con presenza di alberi sulla carreggiata in direzione Centro all'altezza di via Salaria.