Nubifragio: albero di venticinque metri cade su una casa

Rami, cartelli stradali, pali del telefono, della luce ed alberi, anche a grosso fusto. E' la conta dei danni del nubifragio che si è abbattuto stanotte su Roma e la sua provincia. Oltre ai problemi endemici che hanno determinato l'allagamento di strade e sottopassi (leggi la notizia) decine sono stati gli interventi per caduta piante. Lo sanno bene gli abitanti di una casa di Velletri che si sono vesti cadere sull'edificio una quercia dell'altezza di circa 25 metri. Nessuno è rimasto ferito ma è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Roma a lavoro per sfoltire, tagliare e permettere le operazioni di rimozione dell'albero a grosso fusto venuto già in via Pedica dell'Omo.

Alberi caduti a Roma

Copione simile anche ad Ardea e nella Capitale. E' il caso di Mostacciano, dove un grosso albero è caduto in via Mendozza danneggiando un lampione.