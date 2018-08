Maltempo: albero cade su due auto ad Ostia, ferite due donne. Danni ai Castelli

Il maltempo fa danni a Roma dai Castelli al litorale. Tragedia sfiorata a Ostia, dove un albero è caduto su via dei Pescatori in direzione Casal Palocco, all’altezza dell’incrocio con via di Castelfusano centrando due auto ferme.

Prima una Smart poi una seconda vettura. Le due ragazze che erano alla guida sono state fatte uscire da una pattuglia dei Baschi verdi di passaggio e dai Vigili del Fuoco e sono state trasportate al Grassi di Ostia. Sono ferite in maniera lieve.

Presente anche la Polizia Locale con il Gipt che ha chiuso il traffico su via dei Pescatori. Il crollo delle alberature è dovuto anche al forte vento che, sul litorale, ha soffiato fino a raggiungere i 70 km/h.

Danni anche ai Castelli. In via San Nicola e via Appia sud a Velletri, sono caduti alberi sulla carreggiata.

Ad Albano nella zona di via Valle Pozzo, nei pressi di via Nettunense, si sono verificati allagamenti e alberi caduti così come su via Nettunense e via Marcigliana a Palestrina.