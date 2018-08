Maltempo a Roma: 90 interventi dei vigili del fuoco. Albero di 20 metri cade su auto a Ostia

Sono circa 90 gli interventi dei Vigili del Fuoco di Roma eseguiti dalle 20 del 22 agosto fino alle prime ore di questa mattina. Il nubifragio abbattuto sulla Capitale ha causato allagamenti stradali e la caduta di pali della luce, alberi e rami. Danni anche a Velletri, Palestrina, Cave, Labico e Pomezia.

A Ostia la situzione più grave dove un albero di 20 metri, secondo quanto riportato dai Vigili del Fuoco, è caduto su via dei Pescatori in direzione Casal Palocco, all'altezza dell'incrocio con via di Castelfusano centrando due auto. Colpite una Smart e una Mitsubishi. I conducenti delle due autovetture, due donne di 32 e 33 anni, sono state trasportate dal personale medico del 118, all'Ospedale Grassi di Ostia.

Lievi le loro ferite riportate e tanta paura. La strada, carreggiata alternativa a chi percorre la via Cristoforo Colombo e la via del Mare, è chiusa fra via Mar dei Coralli e via di Castel Fusano anche per il danneggiamento di un palo della luce.



Problemi alla circolazione per il crollo di un albero su cavo aereo dell'elettricità anche in via della Villa di Lucina, altezza via Costanzo Cloro. Danni anche ai Castelli. In via San Nicola e via Appia sud a Velletri, sono caduti alberi sulla carreggiata. Ad Albano si sono verificati allagamenti e alberi caduti così come su via Nettunense e via Marcigliana a Palestrina.