Vento a Roma: albero crolla su auto, ferita una donna. Chiusa Galleria Giovanni XXIII

Il forte vento, sommato alla pioggia, sta creando disagi a Roma nella giornata di oggi, lunedì 9 aprile. Dalle 8 del mattino i Vigili del Fuoco, tra la Capitale e la provincia, hanno eseguito 40 interventi tra crolli di alberi e rami, ma anche relativamente alle cadute di tegole, cornicioni e pali della luce. Un dato aggiornato alle 11 del mattino ed in costante evoluzione. Il primo grosso ramo è crollato sulla via del Mare, in direzione Roma, cento metri dopo il tunnel di Acilia.

Ferita una donna sulla via del Mare

E' successo poco dopo le 9:30 in corrispondenza di via di Acilia, all'altezza del chilometro 18. Sul posto il X Gruppo Mare, il Servizio Giardini ed i Vigili del Fuoco. L''albero ha colpito una Bmw alla cui guida c'era una donna. La conducente è stata trasportata in codice verde all'ospedale Grassi di Ostia. Gravi le ripercussioni al traffico, in entrambe le direzioni, fra via di Dragoncello e via Albi traffico.

Albero contro balcone di un palazzo ad Ostia Antica

Sempre sul litorale, ad Ostia Antica, un albero è caduto in via Ugo Rellini all'altezza del civico 42. Un grosso ramo della pianta si è adagiato sulla facciata di un edificio danneggiando un balcone. Grande spavento per i residenti ma nessun ferito. Sul posto pompieri con una squadra e Polizia Locale.

Crolla albero a Ponte di Ferro

Disagi anche in zona Ponte di Ferro, tra Ostiense e Marconi, dove un albero è caduto danneggiando un'auto in sosta. Sul posto la Polizia di Stato. A darne notizia il consigliere Fratelli d'Italia Municipio Roma XI Daniele Catalano. Anche in questo caso nessun ferito ma problemi alla viabilità.

Alberi caduti a Roma oggi

Alberi sulla carreggiata anche in via Leone XIII, all'altezza della piazzetta del Bel Respiro. Stesso scenario anche in via Pietro de Coubertin all'altezza delle rotatoria con via Argentina e in via di Boccea, all'altezza di via dell'Arrone. Anche in via Marcello Piacentini traffico rallentato a causa presenza di alberi sulla carreggiata.

Così come in via Antonio Pacinotti, altezza Lungotevere Vittorio Gassman. E l'elenco continua. In via dell'Affogalasino, prossimità con via della Serenella, restringimento di carreggiata a causa presenza di alberi. In via Enea, fra via Tuscolana e via Muzio Scevola, strada chiusa sempre a causa di rami caduti sulla carreggiata.

Chiusa Galleria Giovanni XXIII

Intorno alle 13:20 circa la Polizia Locale è stata costretta a chiudere temporaneamente la Galleria Giovanni XXIII a causa della presenza di alberi sulla carreggiata alll'altezza di via del Foro Italico. Chiusi tutti gli accessi in galleria in direzione di via Salaria. Sul posto anche in questo caso i Vigili del Fuoco. Lunghe code su via della Camilluccia, via Mario Fani, via Trionfale e via della Pineta Sacchetti

Palo crolla in via di Portonaccio

In via di Portonaccio all'altezza di via Giuseppe Arimondi, invece, traffico rallentato a causa incidente in direzione di via Prenestina incidente causato da palo caduto su autovetture in sosta.

Alberi caduti ad Anzio, Nettuno e Fiumicino

Le forti raffiche di vento sul litorale si sono spinte anche a sud, ad Anzio ed a Nettuno dove in via della Vittoria, dove un grosso ramo si è staccato a causa del forte vento colpendo due auto in sosta e ha colpito una Ford che stava transitando. Paura per il conducente, rimasto illeso.

Problemi anche ad Anzio, in via Rinascimento, dove sono in azione due pattuglie della Polizia locale e una squadra dei Vigili del Fuoco a causa della caduta di un grosso albero. Strada chiusa ma nessun danno.

Un pino è caduto anche in via Maiori a Fregene, tra via Porto Azzurro e via Sestri Levante, bloccando il transito sulla carreggiata. Segnalata la rottura di pali telefonici, uno dei quali in via Lago di Traiano, a Fiumicino. Impegnate nel monitoraggio pattuglie della Protezione Civile di Fiumicino e della polizia locale.